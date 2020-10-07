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Номер извещения
ГП020230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-82-40 доб. 89118179428
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Tatyana.Malygina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Малыгина Татьяна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2020 14:00 GMT +307.10.2020 14:0007.10.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020230Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2020 14:0007.10.2020 14:0007.10.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020230Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Подведение итогов не позднее
29.11.2020 12:0029.11.2020 12:0029.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020230Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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