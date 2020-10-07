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    Главная / Торги / Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"

    Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2020 14:0007.10.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020230Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_(ремонт_вытяжной_вентиляции_ц.34).pdf

    акт_12_техн.состояния_от_03.06.19.pdf

    Уточнение_по_размещению_заявок.docx

    Запрос_документов.pdf

    Протокол_ценообразования.doc

    ГП020230_applic_open_protocol_lot_415411.rtf

    ГП020230_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-40 доб. 89118179428

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Malygina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Малыгина Татьяна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2020 14:00 GMT +307.10.2020 14:0007.10.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020230Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2020 14:0007.10.2020 14:0007.10.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020230Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2020 12:0029.11.2020 12:0029.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020230Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.202029.11.2020 12:0029.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020230Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    12.10.2020

    Акт технического состояния

    12.10.2020

    Запрос документов

    12.10.2020

    Протокол ценообразования

    12.10.2020

    Уточнение по размещению заявок

    12.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/752254/name/5f8428cccdaa34.31992535

    23.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/762161/name/5f92df31c70e54.39537525

    23.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на выполнение ремонта вытяжной вентиляции 34 цеха ПАО "Ижорские заводы""

    Кол-во: 1

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