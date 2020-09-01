Открытый конкурентный отбор организации, способной на оказание услуг грузоперевозящей техникой по мобилизации буровой установки для нужд филиала "Тюмень" (г. Новый Уренгой,Мессояхское МР, Новопортовское МР) в 2021 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП020229 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0006908-338-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной на оказание услуг грузоперевозящей техникой по мобилизации буровой установки для нужд филиала "Тюмень" (г. Новый Уренгой,Мессояхское МР, Новопортовское МР) в 2021 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение

Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4688 Адрес электронной почты select-gpns@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Гусева Алеся Васильевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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