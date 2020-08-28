www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Преобразователь частоты по 28212.22.342 ИТТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-69-91
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рапопов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Преобразователь частоты по 28212.22.342 ИТТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 18:00 GMT +328.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020234Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователь частоты по 28212.22.342 ИТТЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 18:0028.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020234Дата и время вскрытия заявок Преобразователь частоты по 28212.22.342 ИТТЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020234Подведение итогов не позднее Преобразователь частоты по 28212.22.342 ИТТЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Преобразователь частоты по 28212.22.342 ИТТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.