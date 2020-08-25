Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО

    Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 18:0025.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020231Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНОМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020231

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЕГ0000092, 094, 095, 104

    Наименование закупки

    Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020231_second_parts_protocol_-_копия.rtf

    __Приложение_№2_к_ТКП_-_Формат_оферты_ГП_____.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 18:00 GMT +325.08.2020 18:0025.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020231Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНОМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 18:0025.08.2020 18:0025.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020231Дата и время вскрытия заявок Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНОМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020231Подведение итогов не позднее Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНОМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020231Подведение итогов не позднее Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: прокат и мачта для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/745142/name/5f75854720c7a8.40084491

    01.10.2020

    2100-G-000-CS-DRW-17207-01-D_03C

    24.08.2020

    ЕГ0000104 - тех документация

    24.08.2020

    ЕГ0000092 - тех документация

    24.08.2020

    ЕГ0000094 - тех документация

    24.08.2020

    ЕГ0000095 - тех документация

    24.08.2020

    заявка на участие

    24.08.2020

    инструкция

    24.08.2020

    2100-G-000-CS-LAY-17207-01-D_03C

    24.08.2020

    формат предоставления оферты

    24.08.2020

    2100-G-000-ME-DTL-17202-01-D_02C

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок 50х50х5 сталь 09Г2С ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 61

    "Позиция 2"

    "Шпилька 1-М27х270-2-02.10 14Х17Н2 ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Шпилька АМ20-6gx110.40.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Гайка М27-2-02.10 14Х17Н2 ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Гайка М20-6Н.14Х17Н2 ГОСТ 9064-75"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий δ=0,8 мм ГОСТ 14918-80*"

    Кол-во: 10.583

    "Позиция 7"

    "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий δ=0,5 мм ГОСТ 14918-80*"

    Кол-во: 209.803

    "Позиция 8"

    "Перемычка гибкая стальная ПГС- 50-900 У2.5"

    Кол-во: 31

    "Позиция 9"

    "Уголок 40х40х3, L=80 мм сталь 09Г2С ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 2.48

    "Позиция 10"

    "Полоса 4х35, L=80 мм сталь 09Г2С ГОСТ 103-2006"

    Кол-во: 2.48

    "Позиция 11"

    "Болт М10-6gх20.58 20ХН3A ГОСТ 7798-70*"

    Кол-во: 62

    "Позиция 12"

    "Гайка М10-6Н.5 20ХН3A ГОСТ 5915-70*"

    Кол-во: 62

    "Позиция 13"

    "Шпилька М24х150 20ХН3A с двумя усиленными гайками из стали 20ХН3A ASME B16.5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Шпилька М16х100 20ХН3A с двумя усиленными гайками из стали 20ХН3A ASME B16.5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Полотно стекловолокнистое холстопрошивное, теплоизоляционное ПСХ-Т-450 ТУ 6-48-97-93"

    Кол-во: 36

    "Позиция 16"

    "Лист алюминиевый, толщина листа 0,5 мм АД-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Труба стальная водогазопроводная 65х4,0 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 71

    "Позиция 20"

    "Горячеоцинкованная полоса 5х40 ГОСТ 103-2006"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Прожекторная мачта серия 3.501.2-123, вып.1 с молниеотводом серия 3.407.9-172.2-КМ 2100-G-000-CS-DRW-17207-01-D_03C"

    Кол-во: 6.33

    "Позиция 22"

    "Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 50

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП237233
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2» ООО «УК «Колмар», расположенному по адресу пр. Геологов 55/1.
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2»...
    593853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225133
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы...
    590407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить