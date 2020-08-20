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Номер извещения
32009395397
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос оферт в электронной форме
Дата публикации
11.08.2020 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
Контактный телефон
+7 499 973-50-08
Факс
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Адрес электронной почты
imolaw@muctr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва, Миусская пл., д. 9
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Запрос оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395397Дата и время окончания срока приема заявок Запрос оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для нужд РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква, Миусская пл., д. 9
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 09:0020.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395397Дата и время вскрытия заявок Запрос оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для нужд РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква, Миусская пл., д. 9
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395397Подведение итогов не позднее Запрос оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для нужд РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква, Миусская пл., д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева
Начальная цена
53 412 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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