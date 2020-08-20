Запрос оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009395397 Уникальный номер закупки Номер закупки 65оф-223/2020 Наименование закупки Запрос оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос оферт в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА Юридический адрес 125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9, Почтовый адрес 125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9 Контактный телефон +7 499 973-50-08 Факс {} Адрес электронной почты imolaw@muctr.ru Ф.И.О. контактного лица Акимова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Москва, Миусская пл., д. 9 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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