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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009395345
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка онкопрепарата доксорубицин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620027, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Братьев Быковых, 16
Почтовый адрес
620027, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Братьев Быковых, 16
Контактный телефон
+7 343 272-27-64
Факс
Адрес электронной почты
tender@cgb3.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зорина Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка онкопрепарата доксорубицин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 21:59 GMT +318.08.2020 21:5918.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка онкопрепарата доксорубицинЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 21:5918.08.2020 21:5918.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395345Дата и время вскрытия заявок Поставка онкопрепарата доксорубицинЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка онкопрепарата доксорубицин
Начальная цена
689 278,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ СО «ЦГКБ № 3»
Все закупки и тендеры ГАУЗ СО «ЦГКБ № 3»
Адрес местонахождения
620027, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Братьев Быковых, 16
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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