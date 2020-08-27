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Номер извещения
32009395304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлической проволоки для пресса диаметром 3,2мм по ГОСТ 3282-74
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
11.08.2020 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140400, Российская Федерация, Московская область, Коломна, Октябрьской революции, 178
Почтовый адрес
140400, Российская Федерация, Московская область, Коломна, Октябрьской революции, 178
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 1276
Факс
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Адрес электронной почты
anekrasov@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Некрасов Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Коломна
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Поставка металлической проволоки для пресса диаметром 3,2мм по ГОСТ 3282-74
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлической проволоки для пресса диаметром 3,2мм по ГОСТ 3282-74Коломна
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.09.2020 17:0001.09.2020 17:0001.09.2020 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009395304Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлической проволоки для пресса диаметром 3,2мм по ГОСТ 3282-74Коломна
Дата и время проведения
03.09.2020 11:0003.09.2020 11:0003.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009395304Дата и время проведения Поставка металлической проволоки для пресса диаметром 3,2мм по ГОСТ 3282-74Коломна
Подведение итогов не позднее
09.09.2020 17:0009.09.2020 17:0009.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395304Подведение итогов не позднее Поставка металлической проволоки для пресса диаметром 3,2мм по ГОСТ 3282-74Коломна
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлической проволоки для пресса диаметром 3,2мм по ГОСТ 3282-74
Начальная цена
3 875 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МПК КОЛОМЕНСКИЙ
Все закупки и тендеры МПК КОЛОМЕНСКИЙ
Адрес местонахождения
140400, Российская Федерация, Московская область, Коломна, Октябрьской революции, 178
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80.00000
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