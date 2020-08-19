Открытые маркетинговые исследования в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на поставку товара по номенклатурной группе: контрольно-измерительное оборудование (аппарат рентгеновский)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009395331 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытые маркетинговые исследования в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на поставку товара по номенклатурной группе: контрольно-измерительное оборудование (аппарат рентгеновский) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ

Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ Юридический адрес 410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26 Почтовый адрес 410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26 Контактный телефон +7 8452 72-09-07 Факс +7 8452 72-09-07 Адрес электронной почты snabg@oaosaratovgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Сусоров Александр Геннадьевич Место рассмотрения предложений Саратов Закупки и тендеры Саратовская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru