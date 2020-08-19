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Номер извещения
32009395331
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на поставку товара по номенклатурной группе: контрольно-измерительное оборудование (аппарат рентгеновский)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.08.2020 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
Почтовый адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
Контактный телефон
+7 8452 72-09-07
Факс
+7 8452 72-09-07
Адрес электронной почты
snabg@oaosaratovgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сусоров Александр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на поставку товара по номенклатурной группе: контрольно-измерительное оборудование (аппарат рентгеновский)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395331Подведение итогов не позднее Открытые маркетинговые исследования в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на поставку товара по номенклатурной группе: контрольно-измерительное оборудование (аппарат рентгеновский)Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на поставку товара по номенклатурной группе: контрольно-измерительное оборудование (аппарат рентгеновский)
Начальная цена
314 000,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВГАЗ
Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ
Адрес местонахождения
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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