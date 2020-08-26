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Номер извещения
ГП020226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу термовакуумной установки двухкамерной, модели EVT-TVH-2/160
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Контактный телефон
+7 495 513-73-28
Факс
Адрес электронной почты
igor.dendyaev3@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дендяев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Королев
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение работ по монтажу термовакуумной установки двухкамерной, модели EVT-TVH-2/160
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 12:00 GMT +326.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020226Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу термовакуумной установки двухкамерной, модели EVT-TVH-2/160Королев
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020226Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу термовакуумной установки двухкамерной, модели EVT-TVH-2/160Королев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу термовакуумной установки двухкамерной, модели EVT-TVH-2/160
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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