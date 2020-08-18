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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009395212
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка подарочных наборов на 1 сентября 2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 5200
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts61@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трунова Анастасия Константиновна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подарочных наборов на 1 сентября 2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 20:00 GMT +318.08.2020 20:0018.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подарочных наборов на 1 сентября 2020Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 06:0019.08.2020 06:0019.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395212Дата и время вскрытия заявок Поставка подарочных наборов на 1 сентября 2020Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подарочных наборов на 1 сентября 2020
Начальная цена
136 862,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 120.00000
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