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Номер извещения
ГП020297
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат. Листы. 10 позиций Описание предмета закупки в соответствии с техническим заданием.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8464 37-89-99 доб. 4201
Факс
--
Адрес электронной почты
87634@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Осипова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сызрань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно перечню позиций.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 14:00 GMT +318.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020297Дата и время окончания срока приема заявок Согласно перечню позиций.Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 14:0018.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020297Дата и время вскрытия заявок Согласно перечню позиций.Сызрань
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 14:0021.08.2020 14:0021.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020297Подведение итогов не позднее Согласно перечню позиций.Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно перечню позиций.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 14
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 5.6
Кол-во: 40
Кол-во: 168
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 17
Кол-во: 10.5
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