www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009395132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шкафов металлических
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
Почтовый адрес
г. Киров, ул. Производственная, 25
Контактный телефон
+7 912 365-03-04
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@vdkanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Производственная, 25
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шкафов металлических
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов металлическихг. Киров, ул. Производственная, 25
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 15:0024.08.2020 15:0024.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395132Дата и время вскрытия заявок Поставка шкафов металлическихг. Киров, ул. Производственная, 25
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафов металлических
Начальная цена
173 098,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
г. Киров, ул. Производственная, 25
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 23.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.