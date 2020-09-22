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    Главная / Торги / Продажа вертикального консольно-фрезерного станка модель 6М12П

    Продажа вертикального консольно-фрезерного станка модель 6М12П

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2020 08:0022.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020223Дата и время окончания срока приема заявок Продажа вертикального консольно-фрезерного станка модель 6М12ПУльяновскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа вертикального консольно-фрезерного станка модель 6М12П

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Номер извещения

    ГП020223

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество Ульяновский механический завод

    Предмет договора

    Продажа вертикального консольно-фрезерного станка модель 6М12П

    Начальная цена

    80000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    11-08-2020 14:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.09.2020 11:00

    Дата и время проведения

    29.09.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП020223_second_parts_protocol.rtf

    Описание_актива_по_форме.xlsx

    Справка_о_балансовой_стоимости.pdf

    Анализ_актива_по_критериям.pdf

    Презентация.rar

    ОТЧЕТ_№_V-_ОБ_ГДС.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Вертикальный консольно-фрезерный станок модель 6М12П

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество Ульяновский механический завод

    Юридический адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Контактный телефон

    +7 8422 48-70-23

    Адрес электронной почты

    ospgn@aoumz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ерастов Александр Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@aoumz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8422 48-70-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно 44-ФЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно 44-ФЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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