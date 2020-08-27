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Номер извещения
32009395167
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку металлопроката.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
11.08.2020 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 10:00 GMT +327.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.09.2020 23:5901.09.2020 23:5901.09.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009395167Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Дата и время проведения
07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009395167Дата и время проведения Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Подведение итогов не позднее
08.09.2020 23:5908.09.2020 23:5908.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395167Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаСанкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
33 526 006,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 660905.00000
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