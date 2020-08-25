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    Главная / Торги / Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный) 500 тонн

    Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный) 500 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 13:0025.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020224Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный)ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный) 500 тонн

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки

    Номер извещения

    ГП020224

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55

    Предмет договора

    Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный)

    Начальная цена

    15000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    11-08-2020 15:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.08.2020 13:00

    Дата и время проведения

    26.08.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    055-ПЖТ-506_от_11.08.2020_(Полякова_ЕВ).pdf

    Протокол_подведения_итогов__ГП020224.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    литье старое, частично оборудование, секции башенного крана, изделия сварные

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55

    Юридический адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-97

    Адрес электронной почты

    e.polyakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Семенов Александр Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    E.Polyakova@uralmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 336-67-97

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    С наибольшей ценой

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Все документы предоставить в формате PDF. Бухгалтерские документы заверить (на каждом листе, копия верна, печать, роспись руководителя).

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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