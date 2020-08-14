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Номер извещения
ГП020215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Листовой металлопрокат ЭС 022-128
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24629
Адрес электронной почты
domozhirov.ev@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доможиров Евгений Владимирович
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заявка №289
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020215Дата и время окончания срока приема заявок Заявка №289Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Заявка №289
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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