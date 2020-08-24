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Номер извещения
ГП020586
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Подшипники. Строгое соответствие качества ISO, ГОСТ, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование 3.1. Позиции №1-114 должны соответствовать ГОСТ 520-2011 на импортные подшипники согласно Приложению №1. Позиции № 115-159 – ISO 9001. Строгое соответствие качества ГОСТ и ISO, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование Подшипники поз№1-114, должны соответствовать ГОСТ 520-2011, поз№115-153– только импортного производства SKF либо NTN, поз№154-158 – только импортного производства INA,NSK,NTN,SKF,FAG, BOSCH.TIMKEN,SNR,ISB. Подшипники поз№103 и 105 согласно приложенных чертежей 678.001.00.006 и 4545.004.01.019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 07:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68514
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
lonshchakovas@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лонщаков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Подшипники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 12:30 GMT +324.08.2020 12:3024.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020586Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 12:3025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020586Подведение итогов не позднее Подшипники.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипники.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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