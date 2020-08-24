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    Главная / Торги / Запрос предложений. Подшипники. Строгое соответствие качества ISO, ГОСТ, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование 3.1. Позиции №1-114 должны соответствовать ГОСТ 520-2011 на импортные подшипники согласно Приложению №1. Позиции № 115-159 – ISO 9001. Строгое соответствие качества ГОСТ и ISO, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование Подшипники поз№1-114, должны соответствовать ГОСТ 520-2011, поз№115-153– только импортного производства SKF либо NTN, поз№154-158 – только импортного производства INA,NSK,NTN,SKF,FAG, BOSCH.TIMKEN,SNR,ISB. Подшипники поз№103 и 105 согласно приложенных чертежей 678.001.00.006 и 4545.004.01.019

    Запрос предложений. Подшипники. Строгое соответствие качества ISO, ГОСТ, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование 3.1. Позиции №1-114 должны соответствовать ГОСТ 520-2011 на импортные подшипники согласно Приложению №1. Позиции № 115-159 – ISO 9001. Строгое соответствие качества ГОСТ и ISO, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование Подшипники поз№1-114, должны соответствовать ГОСТ 520-2011, поз№115-153– только импортного производства SKF либо NTN, поз№154-158 – только импортного производства INA,NSK,NTN,SKF,FAG, BOSCH.TIMKEN,SNR,ISB. Подшипники поз№103 и 105 согласно приложенных чертежей 678.001.00.006 и 4545.004.01.019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 12:3024.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020586Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники.БелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП020586

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Подшипники. Строгое соответствие качества ISO, ГОСТ, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование 3.1. Позиции №1-114 должны соответствовать ГОСТ 520-2011 на импортные подшипники согласно Приложению №1. Позиции № 115-159 – ISO 9001. Строгое соответствие качества ГОСТ и ISO, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование Подшипники поз№1-114, должны соответствовать ГОСТ 520-2011, поз№115-153– только импортного производства SKF либо NTN, поз№154-158 – только импортного производства INA,NSK,NTN,SKF,FAG, BOSCH.TIMKEN,SNR,ISB. Подшипники поз№103 и 105 согласно приложенных чертежей 678.001.00.006 и 4545.004.01.019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 07:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чистая_спецификация.xls

    ДОКУМЕНТАЦИЯ-Запрос_предложений-_ИДН№379698_-ГП020586_подшипники.doc

    Чертежи_ролики.doc

    Техническое_задание_подшипники.doc

    Договор(поставка_ТМЦ).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68514

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    lonshchakovas@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лонщаков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 12:30 GMT +324.08.2020 12:3024.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020586Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 12:3025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020586Подведение итогов не позднее Подшипники.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020586Подведение итогов не позднее Подшипники.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипники.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 111"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Подшипник 112"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Подшипник 11208"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Подшипник 113"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Подшипник 116"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Подшипник 118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Подшипник 120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Подшипник 1212"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Подшипник 130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Подшипник 180018"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Подшипник 180100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Подшипник 180101"

    Кол-во: 80

    "Позиция 13"

    "Подшипник 180102"

    Кол-во: 160

    "Позиция 14"

    "Подшипник 180104"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Подшипник 180110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Подшипник 180112"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Подшипник 180113"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Подшипник 180118"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Подшипник 180200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Подшипник 180201"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Подшипник 180202"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Подшипник 180203"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Подшипник 180204"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Подшипник 180205"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Подшипник 180207"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Подшипник 180208"

    Кол-во: 340

    "Позиция 27"

    "Подшипник 180209"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Подшипник 180210"

    Кол-во: 150

    "Позиция 29"

    "Подшипник 180211"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Подшипник 180212"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Подшипник 180213"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Подшипник 180216"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Подшипник 180217"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Подшипник 180218"

    Кол-во: 32

    "Позиция 35"

    "Подшипник 180304"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Подшипник 180305"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Подшипник 180306"

    Кол-во: 80

    "Позиция 38"

    "Подшипник 180307"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Подшипник 180308"

    Кол-во: 160

    "Позиция 40"

    "Подшипник 180309"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Подшипник 180310"

    Кол-во: 69

    "Позиция 42"

    "Подшипник 180311"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Подшипник 180312"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Подшипник 180313"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Подшипник 180316"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Подшипник 180317"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Подшипник 201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Подшипник 202"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Подшипник 203"

    Кол-во: 48

    "Позиция 50"

    "Подшипник 204"

    Кол-во: 76

    "Позиция 51"

    "Подшипник 205"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Подшипник 208"

    Кол-во: 29

    "Позиция 53"

    "Подшипник 209"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Подшипник 210"

    Кол-во: 36

    "Позиция 55"

    "Подшипник 211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Подшипник 212"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Подшипник 216"

    Кол-во: 16

    "Позиция 58"

    "Подшипник 2211"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Подшипник 2308"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Подшипник 2314 л1 с латунным сепаратором"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Подшипник 2316"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Подшипник 308"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Подшипник 309"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Подшипник 310"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Подшипник 311"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Подшипник 312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Подшипник 320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Подшипник 32612"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Подшипник 3518"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Подшипник 3518"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Подшипник 3522"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Подшипник 3608"

    Кол-во: 70

    "Позиция 73"

    "Подшипник 3609"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Подшипник 3610"

    Кол-во: 85

    "Позиция 75"

    "Подшипник 3611"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Подшипник 3615"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Подшипник 36209"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Подшипник 407"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Подшипник 4074902"

    Кол-во: 36

    "Позиция 80"

    "Подшипник 409"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Подшипник 409"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Подшипник 42303"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Подшипник 42310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Подшипник 42311"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Подшипник 46218"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Подшипник 60203"

    Кол-во: 300

    "Позиция 87"

    "Подшипник 60204"

    Кол-во: 150

    "Позиция 88"

    "Подшипник 60205"

    Кол-во: 150

    "Позиция 89"

    "Подшипник 62206"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Подшипник 7000106"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Подшипник 7203"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Подшипник 7205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Подшипник 7210"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Подшипник 7212"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Подшипник 7310"

    Кол-во: 82

    "Позиция 96"

    "Подшипник 7312"

    Кол-во: 55

    "Позиция 97"

    "Подшипник 7314"

    Кол-во: 41

    "Позиция 98"

    "Подшипник 7317"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Подшипник 7508"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Подшипник 7510"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Подшипник 7605"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Подшипник 7608"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Подшипник 80018 с проточкой"

    Кол-во: 400

    "Позиция 104"

    "Подшипник 80115"

    Кол-во: 6

    "Позиция 105"

    "Подшипник 80200 с проточкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 106"

    "Подшипник 80206"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Подшипник 80208"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Подшипник 8104"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Подшипник 8110"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Подшипник 8117"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Подшипник 8314"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Подшипник 8315"

    Кол-во: 16

    "Позиция 113"

    "Подшипник 8316"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "Подшипник 8318"

    Кол-во: 15

    "Позиция 115"

    "Подшипник 22218 Е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Подшипник 23224-W33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Подшипник 32005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Подшипник 32007"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Подшипник 32009"

    Кол-во: 100

    "Позиция 120"

    "Подшипник 32011 Х/Q"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Подшипник 32022 X/Q"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Подшипник 3208 А -2RS1TN9/MT33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Подшипник 3214 А -2RS1TN9/MT33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Подшипник 32206"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Подшипник 32210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Подшипник 32218 J2/Q"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Подшипник 33211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Подшипник 33216 J2/Q"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Подшипник 6000 -2RS"

    Кол-во: 16

    "Позиция 130"

    "Подшипник 6004 .2RS"

    Кол-во: 38

    "Позиция 131"

    "Подшипник 6005 2RS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Подшипник 6007 2RS1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 133"

    "Подшипник 6008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Подшипник 6011"

    Кол-во: 26

    "Позиция 135"

    "Подшипник 6012 2RS SKF FAG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Подшипник 6202 2RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 137"

    "Подшипник 6205 2RSH"

    Кол-во: 60

    "Позиция 138"

    "Подшипник 6206 2RS"

    Кол-во: 90

    "Позиция 139"

    "Подшипник 6209 2RS1"

    Кол-во: 62

    "Позиция 140"

    "Подшипник 6210 2 RS1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 141"

    "Подшипник 6211"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Подшипник 6212 2RS1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "Подшипник 6216 2RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Подшипник 6308 2RS"

    Кол-во: 18

    "Позиция 145"

    "Подшипник 6309 2RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Подшипник 6310"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Подшипник 6311"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Подшипник 6312 2RS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Подшипник 6313 2RS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Подшипник GE 50 ET 2RS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Подшипник NA 4902"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Подшипник NA 4904"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Подшипник NU 2216"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Подшипник 6201 2RS"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 155"

    "Подшипник GEN40-2RS (40x62)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Подшипник N-S/134-650-9038LT"

    Кол-во: 250

    "Позиция 157"

    "Подшипник 6060SKS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Подшипник 71880"

    Кол-во: 2

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