Запрос предложений. Подшипники. Строгое соответствие качества ISO, ГОСТ, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование 3.1. Позиции №1-114 должны соответствовать ГОСТ 520-2011 на импортные подшипники согласно Приложению №1. Позиции № 115-159 – ISO 9001. Строгое соответствие качества ГОСТ и ISO, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование Подшипники поз№1-114, должны соответствовать ГОСТ 520-2011, поз№115-153– только импортного производства SKF либо NTN, поз№154-158 – только импортного производства INA,NSK,NTN,SKF,FAG, BOSCH.TIMKEN,SNR,ISB. Подшипники поз№103 и 105 согласно приложенных чертежей 678.001.00.006 и 4545.004.01.019

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020586 Уникальный номер закупки Номер закупки ГП020586 Наименование закупки Запрос предложений. Подшипники. Строгое соответствие качества ISO, ГОСТ, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование 3.1. Позиции №1-114 должны соответствовать ГОСТ 520-2011 на импортные подшипники согласно Приложению №1. Позиции № 115-159 – ISO 9001. Строгое соответствие качества ГОСТ и ISO, наличие сертификатов качества, проверка товара на лабораторном оборудование Подшипники поз№1-114, должны соответствовать ГОСТ 520-2011, поз№115-153– только импортного производства SKF либо NTN, поз№154-158 – только импортного производства INA,NSK,NTN,SKF,FAG, BOSCH.TIMKEN,SNR,ISB. Подшипники поз№103 и 105 согласно приложенных чертежей 678.001.00.006 и 4545.004.01.019 Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат

Все закупки и тендеры АО БМК Юридический адрес 453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1 Почтовый адрес 453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1 Контактный телефон +7 34792 5-69-80 доб. 68514 Факс +7 34792 3-32-29 Адрес электронной почты lonshchakovas@belmk.ru Ф.И.О. контактного лица Лонщаков Александр Сергеевич Место рассмотрения предложений Белорецкий Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru