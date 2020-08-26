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    Главная / Торги / Поставка ёмкостного оборудования

    Поставка ёмкостного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020270Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ёмкостного оборудованияНадымПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020270

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ёмкостного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 06:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка__на_участие_в_торгах.docx

    Копия_Форма_№2_(таблица_цен).XLSX

    ОЛ_на_Емкость_V-12_5_м3.pdf

    ОЛ_на_Емкость_V-40_0_м3.pdf

    Приложение_№_1_Инструкция_для_Претендентов.doc

    Приложение_№_2_Форма_конкурсного_предложения.doc

    Приложение_№_3_Анкета.docx

    Приложение_№_4_Финансовое_положение_Участника.docx

    Типовой_договор_поставки_продукции_технического_назначения.DOCX

    Приложение_№_5_Форма_письма_о_подписании_договора.doc

    Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Контактный телефон

    +7 34995 9-78-98 доб. 25252

    Факс

    +7 34995 9-78-98

    Адрес электронной почты

    astrahanceva@yargeo.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханцева Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Надым

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ёмкостного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 12:00 GMT +326.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020270Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ёмкостного оборудованияНадым

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020270Дата и время вскрытия заявок Поставка ёмкостного оборудованияНадым

    Подведение итогов не позднее

    27.10.2020 16:0027.10.2020 16:0027.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020270Подведение итогов не позднее Поставка ёмкостного оборудованияНадым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.202027.10.2020 16:0027.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020270Подведение итогов не позднее Поставка ёмкостного оборудованияНадым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ёмкостного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Емкость дренажно-канализационная V-12,5 м3 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Емкость дренажная V-40,0 м3 "

    Кол-во: 1

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