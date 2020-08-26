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Номер извещения
ГП020270
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ёмкостного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 06:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Контактный телефон
+7 34995 9-78-98 доб. 25252
Факс
+7 34995 9-78-98
Адрес электронной почты
astrahanceva@yargeo.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Астраханцева Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Надым
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ёмкостного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 12:00 GMT +326.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020270Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ёмкостного оборудованияНадым
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020270Дата и время вскрытия заявок Поставка ёмкостного оборудованияНадым
Подведение итогов не позднее
27.10.2020 16:0027.10.2020 16:0027.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020270Подведение итогов не позднее Поставка ёмкостного оборудованияНадым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ёмкостного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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