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Номер извещения
ГП020213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение работ по восстановлению болтовых соединений и обтяжку ослабленных болтов рельсовых путей и подкрановых балок ПАО "Ижорские заводы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-82-40 доб. 89118179428
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Tatyana.Malygina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Малыгина Татьяна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на выполнение работ по восстановлению болтовых соединений и обтяжку ослабленных болтов рельсовых путей и подкрановых балок ПАО "Ижорские заводы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2021 16:30 GMT +309.04.2021 16:3009.04.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020213Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение работ по восстановлению болтовых соединений и обтяжку ослабленных болтов рельсовых путей и подкрановых балок ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2021 16:3009.04.2021 16:3009.04.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020213Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на выполнение работ по восстановлению болтовых соединений и обтяжку ослабленных болтов рельсовых путей и подкрановых балок ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2021 13:0030.04.2021 13:0030.04.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020213Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по восстановлению болтовых соединений и обтяжку ослабленных болтов рельсовых путей и подкрановых балок ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202130.04.2021 13:0030.04.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020213Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по восстановлению болтовых соединений и обтяжку ослабленных болтов рельсовых путей и подкрановых балок ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на выполнение работ по восстановлению болтовых соединений и обтяжку ослабленных болтов рельсовых путей и подкрановых балок ПАО "Ижорские заводы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объёме технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, территория "Ижорские заводы", д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
30.20.40.144
23.61.12.123
25.94.11.153
42.12.20.110
42.12
Документация лота
Кол-во: 1
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