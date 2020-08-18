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Наименование процедуры
Продажа черного и цветного металлолома принадлежащего ООО «Ноябрьскэнергонефть»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Г. Ноябрьск Юго-Восточный промышленный узел панель 9В Бага ПрЭО «ХН», мкр Вынгапуровский промзона, панель 3, База ПрЭО ЗН, Г. Муравленко ул. Ямальская, панель 4 строение 2. ( база ПрЭО «МН»)., 1. Ноябрьск, Промзона панель №6 база ПрЭР. 2. Ноябрьск, Промзона панель №14 база БПО.
Номер извещения
ГП020210
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
Предмет договора
Продажа черного и цветного металлолома принадлежащего ООО «Ноябрьскэнергонефть»
Начальная цена
1914870.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
11-08-2020 14:29 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.08.2020 15:30
Дата и время проведения
21.08.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Черный металл, Цветной металл алюминий, Цветной металл медь
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-20
Адрес электронной почты
Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кучеренко Виктор Олегович
Место рассмотрения предложений
Ноябрьск
Контактное лицо продавца/инициатора
Кучеренко Виктор Олегович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki.nen@yamal.gazprom-neft.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3496 37-15-78
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
По наибольшей цене
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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