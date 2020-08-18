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    Главная / Торги / Продажа черного и цветного металлолома принадлежащего ООО «Ноябрьскэнергонефть»

    Продажа черного и цветного металлолома принадлежащего ООО «Ноябрьскэнергонефть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020210Дата и время окончания срока приема заявок Продажа черного и цветного металлолома принадлежащего ООО «Ноябрьскэнергонефть»НоябрьскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа черного и цветного металлолома принадлежащего ООО «Ноябрьскэнергонефть»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Г. Ноябрьск Юго-Восточный промышленный узел панель 9В Бага ПрЭО «ХН», мкр Вынгапуровский промзона, панель 3, База ПрЭО ЗН, Г. Муравленко ул. Ямальская, панель 4 строение 2. ( база ПрЭО «МН»)., 1. Ноябрьск, Промзона панель №6 база ПрЭР. 2. Ноябрьск, Промзона панель №14 база БПО.

    Номер извещения

    ГП020210

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы

    Предмет договора

    Продажа черного и цветного металлолома принадлежащего ООО «Ноябрьскэнергонефть»

    Начальная цена

    1914870.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    11-08-2020 14:29 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.08.2020 15:30

    Дата и время проведения

    21.08.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Фото.rar

    Реализация_металлолома..rar

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Черный металл, Цветной металл алюминий, Цветной металл медь

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кучеренко Виктор Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Ноябрьск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кучеренко Виктор Олегович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki.nen@yamal.gazprom-neft.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3496 37-15-78

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    По наибольшей цене

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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