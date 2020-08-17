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Номер извещения
ГП020203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты для обеспечения работников ООО "Арктик СПГ2"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14517
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
mariya.yustus@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юстус Мария Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты для обеспечения работников ООО "Арктик СПГ2"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 18:00 GMT +317.08.2020 18:0017.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для обеспечения работников ООО "Арктик СПГ2"Москва
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 18:0004.09.2020 18:0004.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020203Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для обеспечения работников ООО "Арктик СПГ2"Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты для обеспечения работников ООО "Арктик СПГ2"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Кол-во: 126600
Кол-во: 26000
Кол-во: 30000
Кол-во: 30000
Кол-во: 71300
Кол-во: 21300
Кол-во: 50000
Кол-во: 3200
Кол-во: 3200
Кол-во: 400
Кол-во: 400
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