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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009394849
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка химреактивов для нанесения сверхчерных покрытий на диафрагмы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 14:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3
Почтовый адрес
124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3
Контактный телефон
+7 495 944-70-33
Факс
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Адрес электронной почты
Zakupki.niimpk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалин Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Московская область, г. Королев, ул. Трудовая, д. 1, этаж 3, каб. 301, офис АО «НИИМП-К»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химреактивов для нанесения сверхчерных покрытий на диафрагмы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 23:0019.08.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394849Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для нанесения сверхчерных покрытий на диафрагмы Московская область, г. Королев, ул. Трудовая, д. 1, этаж 3, каб. 301, офис АО «НИИМП-К»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химреактивов для нанесения сверхчерных покрытий на диафрагмы
Начальная цена
213 396,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИНСТИТУТ НАВИГАЦИИ
Все закупки и тендеры АО ИНСТИТУТ НАВИГАЦИИ
Адрес местонахождения
124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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