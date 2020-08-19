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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009394724
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка оснастки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.08.2020 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 211-36-59
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
iklepikova@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клепикова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка оснастки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009394724Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка оснастки Пермь
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009394724Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка оснастки Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка оснастки
Начальная цена
308 396,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 36.00000
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