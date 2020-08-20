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Номер извещения
32009394747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,
Почтовый адрес
424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145
Контактный телефон
+7 8362 72-06-33
Факс
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Адрес электронной почты
tender@marigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бастраков Алексей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по выполнению комплекса работ горизонтального направленного бурения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 11:59 GMT +320.08.2020 11:5920.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009394747Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению комплекса работ горизонтального направленного буренияЙошкар-Ола
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 11:5920.08.2020 11:5920.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009394747Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по выполнению комплекса работ горизонтального направленного буренияЙошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 15:3024.08.2020 15:3024.08.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394747Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению комплекса работ горизонтального направленного буренияЙошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по выполнению комплекса работ горизонтального направленного бурения
Начальная цена
12 675 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
Адрес местонахождения
424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,
424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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