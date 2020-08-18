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Номер извещения
ГП020201
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ТО компрессора ZH7000 (Atlas Copco)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618909, Российская Федерация, Пермский край, Лысьва, Металлистов, 1/20 строение 5
Почтовый адрес
618909, Российская Федерация, Пермский край, Лысьва, Металлистов, 1/20 строение 5
Контактный телефон
+7 34249 3-07-47
Факс
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Адрес электронной почты
sarkisyan@lpec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саркисян Ашот Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Лысьва
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Проведение ТО турбокомпрессора ZH7000, серийный номер AIF124016 2007 г.в., согласно техническим требованиям
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020201Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ТО турбокомпрессора ZH7000, серийный номер AIF124016 2007 г.в., согласно техническим требованиямЛысьва
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 10:3018.08.2020 10:3018.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020201Дата и время вскрытия заявок Проведение ТО турбокомпрессора ZH7000, серийный номер AIF124016 2007 г.в., согласно техническим требованиямЛысьва
Подведение итогов не позднее
19.08.2020 10:0019.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020201Подведение итогов не позднее Проведение ТО турбокомпрессора ZH7000, серийный номер AIF124016 2007 г.в., согласно техническим требованиямЛысьва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ТО турбокомпрессора ZH7000, серийный номер AIF124016 2007 г.в., согласно техническим требованиям
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618909, Российская Федерация, Пермский край, Лысьва, Металлистов, 1/20 строение 5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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