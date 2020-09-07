Требования, предъявляемые к Участнику

2.1. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 2.2. В установленный в извещении и документации срок предоставить: