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    Главная / Торги / Продажа посредством публичного предложения

    Продажа посредством публичного предложения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 16:0007.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020196Дата и время окончания срока приема заявок Идентификационный номер (VIN):ХТА213100А0103895, Марка, модель ТС:213100 Наименование (тип ТС):Легковой, Категория ТС (A, B, C, D, прицеп):В Год изготовления ТС:2009г., Модель, N двигателя:21214, 9309455 N кузова:ХТА213100А0103895, Цвет кузова (кабины, прицепа):Серо-сине-зеленый Мощность двигателя, л. с. (кВт):80.9 л.с. (59.5 кВт), Рабочий объем двигателя, куб. см:1690 Тип двигателя: Бензиновый ,Экологический класс: Третий , Разрешенная максимальная масса, кг: 1850 Масса без нагрузки, кг: 1350, Паспорт ТС (серия, номер): 63 МХ 784989, Дата выдачи паспорта:10.12.2009г. Государственный регистрационный знак:К 186 ХС 05 с КасумкентПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа посредством публичного предложения

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    368761, Республика Дагестан, С.Стальский район, с.Касумкент, ул. Ленина №30.

    Номер извещения

    ГП020196

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район

    Предмет договора

    Идентификационный номер (VIN):ХТА213100А0103895, Марка, модель ТС:213100 Наименование (тип ТС):Легковой, Категория ТС (A, B, C, D, прицеп):В Год изготовления ТС:2009г., Модель, N двигателя:21214, 9309455 N кузова:ХТА213100А0103895, Цвет кузова (кабины, прицепа):Серо-сине-зеленый Мощность двигателя, л. с. (кВт):80.9 л.с. (59.5 кВт), Рабочий объем двигателя, куб. см:1690 Тип двигателя: Бензиновый ,Экологический класс: Третий , Разрешенная максимальная масса, кг: 1850 Масса без нагрузки, кг: 1350, Паспорт ТС (серия, номер): 63 МХ 784989, Дата выдачи паспорта:10.12.2009г. Государственный регистрационный знак:К 186 ХС 05

    Начальная цена

    200000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    40000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    11-08-2020 13:47 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 14:00

    Дата и время проведения

    11.09.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    извещение.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Идентификационный номер (VIN):ХТА213100А0103895, Марка, модель ТС:213100 Наименование (тип ТС):Легковой, Категория ТС (A, B, C, D, прицеп):В Год изготовления ТС:2009г., Модель, N двигателя:21214, 9309455 N кузова:ХТА213100А0103895, Цвет кузова (кабины, прицепа):Серо-сине-зеленый Мощность двигателя, л. с. (кВт):80.9 л.с. (59.5 кВт), Рабочий объем двигателя, куб. см:1690 Тип двигателя: Бензиновый ,Экологический класс: Третий , Разрешенная максимальная масса, кг: 1850 Масса без нагрузки, кг: 1350, Паспорт ТС (серия, номер): 63 МХ 784989, Дата выдачи паспорта:10.12.2009г. Государственный регистрационный знак:К 186 ХС 05

    Форма собственности имущества

    Муниципальная (региональная)

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    40000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район

    Юридический адрес

    368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36

    Контактный телефон

    +7 938 200-90-10 доб. 10

    Адрес электронной почты

    zem.kom3@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасанов Назир Абдурахманович

    Место рассмотрения предложений

    с Касумкент

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гасанов Назир Абдурахманович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zem.kom3@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 938 200-90-10 доб. 10

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий размер платы за единицу имущества.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    2.1. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 2.2. В установленный в извещении и документации срок предоставить:

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    требуется замена: колес, аккумуляторной батареи, частичный ремонт ходовой части, ремонт кузова.

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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