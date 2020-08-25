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Номер извещения
ГП020204
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений по выбору поставщика на оказание услуг такси работникам Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г.Уфе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Почтовый адрес
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Контактный телефон
+64 3 347 25667 доб. 25
Факс
Адрес электронной почты
Aida.Nurgaleeva@ufa.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нургалеева Аида Фуатовна
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение запроса ценовых предложений с целью выбора поставщика на оказание услуг такси работникам Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г.Уфе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 10:00 GMT +325.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020204Дата и время окончания срока приема заявок Проведение запроса ценовых предложений с целью выбора поставщика на оказание услуг такси работникам Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г.УфеУфа
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 12:0025.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020204Дата и время вскрытия заявок Проведение запроса ценовых предложений с целью выбора поставщика на оказание услуг такси работникам Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г.УфеУфа
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 07:3026.08.2020 07:3026.08.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020204Подведение итогов не позднее Проведение запроса ценовых предложений с целью выбора поставщика на оказание услуг такси работникам Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г.УфеУфа
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение запроса ценовых предложений с целью выбора поставщика на оказание услуг такси работникам Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г.Уфе
Начальная цена
5 664 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Адрес местонахождения
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Отсутствуют
Кол-во:
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