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    Главная / Торги / 3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)

    3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020193Дата и время окончания срока приема заявок 3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020193

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)

    Наименование закупки

    3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лот_3.1_Замена_форм_для_заполнения_12.08.20.rar

    ГПР_лот_3.1.PDF

    Пояснительная_записка_лот__3.1.doc

    Проект_договора_(для_ознакомления).rar

    РД_MP-146R-00-KR1.pdf

    ТЗ_лот_3.1.pdf

    ГП020193_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020193Дата и время окончания срока приема заявок 3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 15:0013.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020193Дата и время вскрытия заявок 3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 15:0004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020193Подведение итогов не позднее 3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 15:0004.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020193Подведение итогов не позднее 3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3.1 "Устройство «стены в грунте» из буросекущихся свай (Севастополь)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720107/name/5f44ea2684e3c7.18789142

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с ТЗ"

    Кол-во:

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