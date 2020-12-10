Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2020 16:0010.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКММоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1082-08__О_приглашении_к_участию_в_процедуре_запроса_предложений__АСУ.pdf

    02_Техническая_часть.7z

    02_Техническая_часть_испр._ред.__1.7z

    01_Общая_часть.7z

    2020_P_NG_091_IC_SPE_0005_00_04D_1.PDF

    Дополнительная_информация.docx

    03_Коммерческая_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14616

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Igor.Varankin@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варанкин Игорь Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2020 16:00 GMT +310.12.2020 16:0010.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2020 16:0010.12.2020 16:0010.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020209Дата и время вскрытия заявок Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 17:0030.04.2021 17:0030.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020209Подведение итогов не позднее Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 17:0030.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020209Подведение итогов не позднее Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка АСУ полигона ТК, С и ПО "Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.130

    Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АСУ полигона ТК, С и ПО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЗИП для АСУ полигона ТК, С и ПО"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213420
    Оборудование АСУТП Позиция 26 - требуется к поставке артикул 6SL3120-1TE23-0AC0!
    Оборудование АСУТП Позиция 26 - требуется к поставке артикул 6SL3120-1TE23-0AC0!
    575286
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП213390
    Поставка АСУ ТП, включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы
    Поставка АСУ ТП, включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы
    587686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32110219213
    165/22.04.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка оборудования Siemens
    165/22.04.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка оборудования Siemens
    476566
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.05.2021 15:30(GMT+03:00)
    465 762
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить