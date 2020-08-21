Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МОНТАЖА ГАЗОПРОВОДОВ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009394426 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МОНТАЖА ГАЗОПРОВОДОВ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР Юридический адрес 625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, - Почтовый адрес 625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, - Контактный телефон +7 3452 28-91-78 Факс -- Адрес электронной почты GOZD@sever04.ru Ф.И.О. контактного лица Самойлова Наталия Валерьевна Место рассмотрения предложений в соответствии с документацией Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru