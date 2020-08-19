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Номер извещения
32009394360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ремонтных работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, дом 144 А, пом. 78»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 12:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Почтовый адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
--
Адрес электронной почты
grigoreva.k@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боярко Андрей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонтных работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, дом 144 А, пом. 78»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394360Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, дом 144 А, пом. 78»Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтных работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, дом 144 А, пом. 78»
Начальная цена
470 326,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Адрес местонахождения
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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