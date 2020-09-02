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    Главная / Торги / Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиала

    Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009394310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиалаНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009394310

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    11.08.2020 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_конкурс_20_уголь_1С.doc

    №ПР-72.20_Итоги_1С.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1776

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ranichev@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аничев Руслан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2020 10:00 GMT +302.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009394310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиалаНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2020 10:00GMT +302.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009394310Дата и время вскрытия заявок Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиалаНижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.09.202007.09.2020 17:0007.09.2020 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009394310Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиалаНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    11.09.2020 17:0011.09.2020 17:0011.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394310Подведение итогов не позднее Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиалаНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.202011.09.2020 17:0011.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394310Подведение итогов не позднее Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиалаНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка каменного угля с доставкой до котельных Шахунского филиала

    Начальная цена

    22 927 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/729569/name/5f59c4cc068129.81731238

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча и обогащение угля и антрацита"

    Кол-во: 4500.00000

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