аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009394308 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ

Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ Юридический адрес 426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3, Почтовый адрес 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Контактный телефон +7 3412 48-03-59 Факс +7 3412 90-32-20 Адрес электронной почты 047@kupol.ru Ф.И.О. контактного лица Чернова Наталья Викторовна Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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