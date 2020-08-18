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Номер извещения
ГП020190
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной на предоставление в аренду складских площадей для нужд филиала «Мурманск» «Газпромнефть-Снабжение» в 2020-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.08.2020 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4594
Адрес электронной почты
Ruppert.IA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рупперт Ирина Анатольевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право на заключение договора на предоставление в аренду складских площадей для нужд филиала «Мурманск» «Газпромнефть-Снабжение» в 20
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 09:00 GMT +318.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020190Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на предоставление в аренду складских площадей для нужд филиала «Мурманск» «Газпромнефть-Снабжение» в 20Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Право на заключение договора на предоставление в аренду складских площадей для нужд филиала «Мурманск» «Газпромнефть-Снабжение» в 20
Официальный сайт, на котором размещена документация
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