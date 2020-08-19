Оказание комплекса услуг по загрузке/заливке базового масла в судовые танки из тары и с судовых танков в собственную тару для временного хранения. Подготовка буровых труб к инспекции. Зачистка, сушка, проверка и затарка термоконтейнеров

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП020189 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0005775-338-2020 Наименование закупки Оказание комплекса услуг по загрузке/заливке базового масла в судовые танки из тары и с судовых танков в собственную тару для временного хранения. Подготовка буровых труб к инспекции. Зачистка, сушка, проверка и затарка термоконтейнеров Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение

Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23 Контактный телефон +7 981 300-10-70 Адрес электронной почты GPNS-Murmansk@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Бахаровская Яна Алексеевна Место рассмотрения заявок г. Мурманск Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Право заключения договора на оказание комплекса услуг по загрузке/заливке базового масла в судовые танки из тары и с судовых танков Дата и время окончания срока приема заявок 19.08.2020 15:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП020189 Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание комплекса услуг по загрузке/заливке базового масла в судовые танки из тары и с судовых танков г. Мурманск Текущий статус Архив Предмет договора Право заключения договора на оказание комплекса услуг по загрузке/заливке базового масла в судовые танки из тары и с судовых танков Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт