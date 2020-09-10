аукцион на повышение стоимости недвижимого имущества

Предмет договора

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:0807009:49, площадью 4456 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для размещения железнодорожной эстакады, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1, участок № 1. Право собственности зарегистрировано за АО «ММЗ», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.10.2008 г. сделана запись регистрации № 74-74-34/132/2008-158, свидетельство о государственной регистрации права № 74-74-34/132/2008-158 Границы участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 1.1.2. Недвижимое имущество, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 74:34:0807009:49: - Сооружение – эстакада железнодорожная, общей площадью 1580кв.м., инвентарный номер: 75:442:002:00001260, литер: 50, условный номер: 74-74-34/103/2007-425, адрес (место нахождения): Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д.1. Право собственности зарегистрировано за АО «ММЗ», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.11.2008 г. сделана запись регистрации № 74-74-34/136/2008-394, свидетельство о государственной регистрации права № 74 АА 905782 от 20.11.2008 г.