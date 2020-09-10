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Наименование процедуры
аукцион на повышение стоимости недвижимого имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1, участок № 1
Номер извещения
ГП020187
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Предмет договора
Земельный участок с кадастровым номером 74:34:0807009:49, площадью 4456 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для размещения железнодорожной эстакады, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1, участок № 1. Право собственности зарегистрировано за АО «ММЗ», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.10.2008 г. сделана запись регистрации № 74-74-34/132/2008-158, свидетельство о государственной регистрации права № 74-74-34/132/2008-158 Границы участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 1.1.2. Недвижимое имущество, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 74:34:0807009:49: - Сооружение – эстакада железнодорожная, общей площадью 1580кв.м., инвентарный номер: 75:442:002:00001260, литер: 50, условный номер: 74-74-34/103/2007-425, адрес (место нахождения): Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д.1. Право собственности зарегистрировано за АО «ММЗ», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.11.2008 г. сделана запись регистрации № 74-74-34/136/2008-394, свидетельство о государственной регистрации права № 74 АА 905782 от 20.11.2008 г.
Начальная цена
3368800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
11-08-2020 12:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.09.2020 10:00
Дата и время проведения
14.09.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Земельный участок с кадастровым номером 74:34:0807009:49, площадью 4456 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для размещения железнодорожной эстакады, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1, участок № 1. Право собственности зарегистрировано за АО «ММЗ», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.10.2008 г. сделана запись регистрации № 74-74-34/132/2008-158, свидетельство о государственной регистрации права № 74-74-34/132/2008-158 Границы участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 1.1.2. Недвижимое имущество, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 74:34:0807009:49: - Сооружение – эстакада железнодорожная, общей площадью 1580кв.м., инвентарный номер: 75:442:002:00001260, литер: 50, условный номер: 74-74-34/103/2007-425, адрес (место нахождения): Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д.1. Право собственности зарегистрировано за АО «ММЗ», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.11.2008 г. сделана запись регистрации № 74-74-34/136/2008-394, свидетельство о государственной регистрации права № 74 АА 905782 от 20.11.2008 г.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Юридический адрес
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,
Контактный телефон
+7 3513 29-81-74
Адрес электронной почты
mtsmmz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Миасс
Контактное лицо продавца/инициатора
Скачкова Юлия Даниловн
Адрес эл. почты продавца/инициатора
mtsmmz@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3513 29-81-74
Адрес местонахождения продавца/инициатора
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с информационным сообщением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с информационным сообщением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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