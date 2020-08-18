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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009394179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт (замена) оконных блоков в корпусах № 201, 201а
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 12:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 8332 74-06-83
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черепанов Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт (замена) оконных блоков в корпусах № 201, 201а
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт (замена) оконных блоков в корпусах № 201, 201а
Начальная цена
1 070 624,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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