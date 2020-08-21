Выполнение работ по спилу деревьев и расчистке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне газопровода на объекте: «г/д к ж/д №12-13 по ул. Толбухина, №169-185а по ул. Железнодорожной»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009394084 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по спилу деревьев и расчистке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне газопровода на объекте: «г/д к ж/д №12-13 по ул. Толбухина, №169-185а по ул. Железнодорожной» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Юридический адрес 454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32 Почтовый адрес 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32 Контактный телефон +7 902 898-53-62 Факс +7 351 247-91-40 Адрес электронной почты kolesnikov@gazcom74.ru Ф.И.О. контактного лица Серадский Владимир Григорьевич Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru