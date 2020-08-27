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Номер извещения
32009395760
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочные работы по объекту: «Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них» в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1058
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
11.08.2020 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул.Бахрушина, д18/1
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Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 13:00 GMT +327.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395760Дата и время окончания срока приема заявок Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на нихМосква, ул.Бахрушина, д18/1
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 13:00GMT +327.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395760Дата и время вскрытия заявок Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на нихМосква, ул.Бахрушина, д18/1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.202003.09.2020 20:0003.09.2020 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009395760Дата окончания срока рассмотрения заявок Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на нихМосква, ул.Бахрушина, д18/1
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 20:0003.09.2020 20:0003.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395760Подведение итогов не позднее Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на нихМосква, ул.Бахрушина, д18/1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них
Начальная цена
1 047 496 973,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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