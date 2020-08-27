Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочные работы по объекту: «Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них» в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1058

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009395760 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочные работы по объекту: «Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них» в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1058 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ Юридический адрес 119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9 Почтовый адрес 115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3 Контактный телефон +7 495 783-32-32 Факс -- Адрес электронной почты amutafyan@roscomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Мутафян Аида Араевна Место рассмотрения предложений Москва, ул.Бахрушина, д18/1 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru