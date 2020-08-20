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    Главная / Торги / Запрос предложений на выбор поставщика периферийного оборудования и расходных материалов для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский»

    Запрос предложений на выбор поставщика периферийного оборудования и расходных материалов для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок МФУ (10шт)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на выбор поставщика периферийного оборудования и расходных материалов для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020188_second_parts_protocol_(6).rtf

    ГП020188_second_parts_protocol_(7).rtf

    ГП020188_second_parts_protocol_(8).rtf

    ГП020188_second_parts_protocol_(9).rtf

    Документация_ЗП.doc

    Документация_ЗП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Юридический адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Почтовый адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Контактный телефон

    +7 4872 50-08-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Galina.Komarova@tula.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Галина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МФУ (10шт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок МФУ (10шт)Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020188Дата и время вскрытия заявок МФУ (10шт)Тула

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее МФУ (10шт)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее МФУ (10шт)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МФУ (10шт)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724595/name/5f4eb08664cf10.93568592

    01.09.2020

    Документация

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МФУ Xerox WorkCentre 3345"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Мониторы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок МониторыТула

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020188Дата и время вскрытия заявок МониторыТула

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее МониторыТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее МониторыТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мониторы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724596/name/5f4eb0f6b1e9f4.27302409

    01.09.2020

    Документация

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    Картриджи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок КартриджиТула

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020188Дата и время вскрытия заявок КартриджиТула

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее КартриджиТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее КартриджиТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Картриджи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724597/name/5f4eb174d6db28.37801046

    01.09.2020

    Документация

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер-картридж 106R03623 (15000 копий) оригинальный"

    Кол-во: 65

    "Позиция 2"

    "Тонер-картридж 106R03945 (46700 копий) оригинальный"

    Кол-во: 7

    Лот 4

    Аккумуляторы для ноутбука

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторы для ноутбука Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020188Дата и время вскрытия заявок Аккумуляторы для ноутбука Тула

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее Аккумуляторы для ноутбука Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее Аккумуляторы для ноутбука Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумуляторы для ноутбука

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724598/name/5f4eb1beb96f83.74537813

    01.09.2020

    Документация

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор для ноутбука (HP SPARE 752237-001)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор для ноутбука (HP SPARE 807956-001)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор для ноутбука (HP SPARE 805294-001)"

    Кол-во: 1

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