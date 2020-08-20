www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на выбор поставщика периферийного оборудования и расходных материалов для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Почтовый адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Контактный телефон
+7 4872 50-08-04
Факс
--
Адрес электронной почты
Galina.Komarova@tula.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МФУ (10шт)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок МФУ (10шт)Тула
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020188Дата и время вскрытия заявок МФУ (10шт)Тула
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее МФУ (10шт)Тула
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее МФУ (10шт)Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МФУ (10шт)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 10
Мониторы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок МониторыТула
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020188Дата и время вскрытия заявок МониторыТула
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее МониторыТула
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее МониторыТула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мониторы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 10
Картриджи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок КартриджиТула
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020188Дата и время вскрытия заявок КартриджиТула
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее КартриджиТула
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее КартриджиТула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Картриджи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 65
Кол-во: 7
Аккумуляторы для ноутбука
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020188Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторы для ноутбука Тула
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020188Дата и время вскрытия заявок Аккумуляторы для ноутбука Тула
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 11:0028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020188Подведение итогов не позднее Аккумуляторы для ноутбука Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумуляторы для ноутбука
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.