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Номер извещения
32009393972
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 11:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Почтовый адрес
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Контактный телефон
8-202-777711
Факс
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Адрес электронной почты
zakup@gptev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомичев Олег Константинович
Место рассмотрения предложений
Череповец
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей для оргтехники
Начальная цена
259 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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