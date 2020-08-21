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Номер извещения
32009394010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на поставку средств индивидуальной защиты (спецодежда зимняя)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
Почтовый адрес
omts@omskoblgaz.ru
Контактный телефон
+381 22 085 487 доб. 100
Факс
+7 3812 27-66-08
Адрес электронной почты
eremeeva@omskoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремеева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Омск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отбор организации на поставку средств индивидуальной защиты (спецодежда зимняя)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 08:59 GMT +321.08.2020 08:5921.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009394010Дата и время окончания срока приема заявок Отбор организации на поставку средств индивидуальной защиты (спецодежда зимняя)Омск
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 09:0021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009394010Дата и время вскрытия заявок Отбор организации на поставку средств индивидуальной защиты (спецодежда зимняя)Омск
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 14:3026.08.2020 14:3026.08.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009394010Подведение итогов не позднее Отбор организации на поставку средств индивидуальной защиты (спецодежда зимняя)Омск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отбор организации на поставку средств индивидуальной защиты (спецодежда зимняя)
Начальная цена
504 115,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
omts@omskoblgaz.ru
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 63.00000
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