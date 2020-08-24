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    Главная / Торги / Контроль нормативов ПДВ на источниках выбросов ОАО КУМЗ согласно плану-графику (РД 52.04.186-89)

    Контроль нормативов ПДВ на источниках выбросов ОАО КУМЗ согласно плану-графику (РД 52.04.186-89)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020182Дата и время окончания срока приема заявок Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗОАО КУМЗПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    052/129

    Наименование закупки

    Контроль нормативов ПДВ на источниках выбросов ОАО КУМЗ согласно плану-графику (РД 52.04.186-89)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.08.2020 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЕНДЕР_ПДВ_на_источниках.jpg

    ист_.выбросов_2020_г..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-53-89

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SpeshilovaOV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Спешилова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    ОАО КУМЗ

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020182Дата и время окончания срока приема заявок Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗОАО КУМЗ

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020182Дата и время вскрытия заявок Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗОАО КУМЗ

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2020 08:0026.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020182Подведение итогов не позднее Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗОАО КУМЗ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020182Подведение итогов не позднее Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗОАО КУМЗ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроль нормативов ПДВ на источниках выбросов ОАО КУМЗ согласно плану-графику"

    Кол-во:

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