www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020182
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Контроль нормативов ПДВ на источниках выбросов ОАО КУМЗ согласно плану-графику (РД 52.04.186-89)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-53-89
Факс
--
Адрес электронной почты
SpeshilovaOV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спешилова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
ОАО КУМЗ
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020182Дата и время окончания срока приема заявок Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗОАО КУМЗ
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020182Дата и время вскрытия заявок Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗОАО КУМЗ
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 08:0026.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020182Подведение итогов не позднее Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗОАО КУМЗ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов ОАО КУМЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.