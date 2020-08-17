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Номер извещения
ГП020173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ЩПС С 4 (фр.0-80 мм) на объект строительства: «Капитальный ремонт а/д Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск км. 80 – 122 (Тюменская область).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка ДСК АВТОБАН
Дата публикации
11.08.2020 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 3272
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
3272@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Донченко Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка ЩПС С 4 (фр.0-80 мм) на объект строительства: «Капитальный ремонт а/д Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск км. 80 – 122 (Тюменская область).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 12:00 GMT +317.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЩПС С 4 (фр.0-80 мм) на объект строительства: «Капитальный ремонт а/д Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск км. 80 – 122 (Тюменская область).Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 12:0031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020173Подведение итогов не позднее Поставка ЩПС С 4 (фр.0-80 мм) на объект строительства: «Капитальный ремонт а/д Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск км. 80 – 122 (Тюменская область).Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЩПС С 4 (фр.0-80 мм) на объект строительства: «Капитальный ремонт а/д Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск км. 80 – 122 (Тюменская область).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 70000
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