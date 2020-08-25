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Номер извещения
ГП020174
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление РГСн-60 в количестве 4шт. в поставкой в Красноярский край (включая подготовительно-монтажные и пуско-наладочные работы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
3452 доб.29-89-04
Факс
--
Адрес электронной почты
Kristina.Vinogradova@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Виноградова Кристина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Изготовление РГСн-60 в количестве 4шт. с поставкой в Красноярский край (включая подготовительно-монтажные и пуско-наладочные работы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 16:00 GMT +325.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020174Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление РГСн-60 в количестве 4шт. с поставкой в Красноярский край (включая подготовительно-монтажные и пуско-наладочные работы)Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 16:0025.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020174Дата и время вскрытия заявок Изготовление РГСн-60 в количестве 4шт. с поставкой в Красноярский край (включая подготовительно-монтажные и пуско-наладочные работы)Тюмень
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 16:0030.09.2020 16:0030.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020174Подведение итогов не позднее Изготовление РГСн-60 в количестве 4шт. с поставкой в Красноярский край (включая подготовительно-монтажные и пуско-наладочные работы)Тюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление РГСн-60 в количестве 4шт. с поставкой в Красноярский край (включая подготовительно-монтажные и пуско-наладочные работы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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