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Номер извещения
32009393919
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция кабельно-воздушной линии электропередач от ТП-551 до ВРУ-0,4кВ КНС «Кудьма» к.п. Зеленый город дом №1А»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.08.2020 11:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
2330555 доб.(3129)
Факс
--
Адрес электронной почты
yegorova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЕГОРОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция кабельно-воздушной линии электропередач от ТП-551 до ВРУ-0,4кВ КНС «Кудьма» к.п. Зеленый город дом №1А»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393919Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция кабельно-воздушной линии электропередач от ТП-551 до ВРУ-0,4кВ КНС «Кудьма» к.п. Зеленый город дом №1А»Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция кабельно-воздушной линии электропередач от ТП-551 до ВРУ-0,4кВ КНС «Кудьма» к.п. Зеленый город дом №1А»
Начальная цена
1 148 659,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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