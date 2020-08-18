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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов

    Поставка лакокрасочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 21:5918.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009393798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.08.2020 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1830_поставка_лакокрасочных_материалов.rar

    Протокол_32009393798_от_25.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-62

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    NikitinaElena@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Елена Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 21:59 GMT +318.08.2020 21:5918.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 21:5918.08.2020 21:5918.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009393798Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материалов614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202018.09.2020 21:5918.09.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393798Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов

    Начальная цена

    1 188 700,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720462/name/5f45cd7c9353f1.53059609

    26.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок"

    Кол-во: 1.00000

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