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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009393867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 223-14-42
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 08:00 GMT +302.09.2020 08:0002.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009393867Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009393867Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Москва
Подведение итогов не позднее
16.09.2020 11:0016.09.2020 11:0016.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009393867Подведение итогов не позднее Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Начальная цена
4 031 514,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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