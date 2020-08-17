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Номер извещения
ГП020169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Номинация поставщика погружных электрических подогревателей для пожарных резервуаров для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+49 57205 053 1 доб. 4537
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
anton.medvedev@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Антон Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка погружных электрических подогревателей для пожарных резервуаров для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 15:00 GMT +317.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка погружных электрических подогревателей для пожарных резервуаров для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 15:0017.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020169Дата и время вскрытия заявок Поставка погружных электрических подогревателей для пожарных резервуаров для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2020 23:5930.08.2020 23:5930.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020169Подведение итогов не позднее Поставка погружных электрических подогревателей для пожарных резервуаров для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка погружных электрических подогревателей для пожарных резервуаров для объекта "Склад ГСМ" Салмановского (Утреннего) НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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