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Номер извещения
ГП020199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка силового оборудования для АО "ЭКОМЕТ-С"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.08.2020 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
Почтовый адрес
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
Контактный телефон
+7 812 309-88-97 доб. 155
Факс
--
Адрес электронной почты
rasilainen@ecomet-s.ru
Ф.И.О. контактного лица
Расилайнен Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Сосновый Бор
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка силового оборудования в полном объёме 1 партией. Поставка осуществляется в г. Мурманск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового оборудования в полном объёме 1 партией. Поставка осуществляется в г. МурманскСосновый Бор
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 09:0017.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020199Дата и время вскрытия заявок Поставка силового оборудования в полном объёме 1 партией. Поставка осуществляется в г. МурманскСосновый Бор
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 09:0021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020199Подведение итогов не позднее Поставка силового оборудования в полном объёме 1 партией. Поставка осуществляется в г. МурманскСосновый Бор
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка силового оборудования в полном объёме 1 партией. Поставка осуществляется в г. Мурманск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭКОМЕТ-С
Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С
Адрес местонахождения
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1
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